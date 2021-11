Grüne dementieren Verzicht auf Finanzministerium

Der Schriftzug "Bundesministerium der Finanzen" an der Front des Bundesfinanzministeriums. Foto: Christophe Gateau/dpa/dpa

Die Grünen haben einen Bericht über ihren angeblichen Verzicht auf das Finanzministerium in den Koalitionsverhandlungen der Ampel-Parteien dementiert. „Das ist falsch“, sagte Grünen-Sprecherin Nicola Kabel am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP. „Es gibt keinen Verzicht auf irgendein Ministerium und auch keine Festlegung, wer was wird.“

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte berichtet, dass die Grünen nicht mehr auf dem Finanzministerium beharren. Stattdessen habe das Verhandlungsteam der Partei sechs Ministerien definiert, welche die Partei beanspruchen wolle: das Auswärtige Amt sowie die Ressorts Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt, Familie und Transformation. In dieser Liste fehlt neben dem Bundesfinanzministerium auch das Bundesinnenministerium; beide Häuser gelten als Schlüsselressorts innerhalb der Bundesregierung.

Die FDP hatte nach dem Abschluss der Ampel-Sondierungen Anspruch auf das Finanzministerium erhoben. Nach den Vorstellungen der Liberalen soll das Ministerium von Parteichef Christian Lindner geführt werden. Die Grünen hatten aber ebenfalls Interesse signalisiert. (afp/oz)

