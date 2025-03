Grüne in Niedersachsen wählen neuen Landesvorstand – Garlichs erhält die meisten Stimmen

Die Grünen in Niedersachsen haben einen neuen Vorstand gewählt. Auf einem Landesparteitag in Celle setzten sich am Samstag Greta Garlichs und Maximilian Strautmann in Kampfabstimmungen gegen drei weitere Bewerber durch, wie die Partei mitteilte. Garlichs kam auf 77,9 Prozent der Stimmen, Strautmann auf 54,9 Prozent.

Die 28-jährige Garlichs ist bereits seit 2023 Ko-Landeschefin der Grünen in Niedersachsen, der 25-jährige Strautmann war bisher Beisitzer. Er folgt auf den bisherigen Ko-Landesvorsitzenden Alaa Alhamwi, der nicht wieder antrat.

Alhamwi zog bei der Bundestagswahl über die Landesliste seiner Partei als Abgeordneter in den Bundestag ein. Die Grünen regieren in Niedersachsen mit der SPD. (afp/red)