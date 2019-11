Politik » Deutschland Grüne lehnen AKK-Vorstoß für Nationalen Sicherheitsrat ab

Grünen-Außenpolitiker Nouripour forderte eine bessere Abstimmung innerhalb der Bundesregierung in sicherheitspolitischen Fragen: "Frau Kramp-Karrenbauer sollte lieber an ihrem SMS-Kommunikationsstil arbeiten, als neue Gremien vorzuschlagen." Außenminister Heiko Maas wurde von Kramp-Karrenbauer per SMS über ihren Vorschlag informiert.