Grünen-Fraktionsspitze will Schuldenpaket nicht zustimmen

Die Grünen wollen dem milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von CDU/CSU und SPD nicht zustimmen. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, sagte in Berlin, sie und die Co-Vorsitzende Britta Haßelmann hätten der Fraktion empfohlen nicht zuzustimmen.

Parteichefin Franziska Brantner sagte, die Grünen stünden nicht zur Verfügung, um Wahlgeschenke von Union und SPD zu finanzieren. Es gehe um eine nachhaltige Reform der Schuldenbremse.

CDU, CSU und SPD hatten in ihren Sondierungen für eine Koalition vereinbart, die Schuldenbremse für höhere Verteidigungsausgaben zu lockern und ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur zu schaffen.

Dröge sagte, Union SPD wollten eine Schatzkiste schaffen mit Spielgeld, um es in Steuerentlastungen zu stecken, in eine Reform des Agrardiesels und eine Erhöhung der Pendlerpauschale.

Entscheidung zunächst offen gelassen

Die Grünen hatten ihre Zustimmung zunächst offen gelassen. Für Unmut sorgte in der Fraktion das Vorgehen von Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU), der Gesprächen über ähnliche Vorhaben vor der Wahl eine Absage erteilt hatte. Hinzu kamen Ausfälle von CSU-Chef gegen die Grünen beim politischen Aschermittwoch.

Inhaltlich hatten die Grünen detaillierte Vorschläge verlangt sowie Geld auch für den Klimaschutz. Bei der Verteidigung hatte die Fraktion auch darauf gepocht, etwa die Nachrichtendienste stärker zu berücksichtigen.

Esken verteidigt Schuldenpaket

„Wir müssen uns auch finanzpolitisch befähigen, in der Verteidigung wesentlich mehr zu tun“, sagte Esken am Montag im Deutschlandfunk. Nicht nur die Landesverteidigung, sondern auch die des europäischen Staatenbündnisses müsse gestärkt werden. „In jedem Fall muss es uns auch darum gehen, dass die europäische Einheit und Solidarität gewahrt wird.“

Auch für die Infrastruktur sind im Sondierungspapier große Summen vorgesehen – in Form eines 500-Milliarden-Sondervermögens. Angesichts „einstürzender Brücken, Schienen und Weichen, auf denen die Bahnen nicht mehr fahren können, und Schulen, in denen der Putz von der Decke bröckelt“ müsse man „endlich Geld in die Hand nehmen“, so die Sozialdemokratin.

Um die geplanten Investitionen zu finanzieren, sollen laut Esken vor allem konsumtive Ausgaben gesenkt werden. Das bedeute vor allem eine Verringerung des Personals. Ferner verwies sie auf den demografischen Wandel:

„Wenn die Boomergeneration in Rente geht, wird der Staat mit weniger Personal seine Aufgaben leisten müssen. Das wird sowieso eine Herkulesaufgabe.“ Da in Zukunft somit ohnehin weniger Personal zur Verfügung stehen werde, müsse der Staat effizienter gestaltet werden, was auch die Personalkosten senken könne.

Söder: Hohe Schulden aufgrund ungewisser Zeiten gerechtfertigt

Angesichts der Kritik auch in Reihen der Union hat CSU-Chef Markus Söder die Pläne zur Aufnahme hoher neuer Schulden gerechtfertigt. „Manche Zahl macht einen fast schwindelig, aber es sind auch schwindelige Zeiten“, sagte Söder am Montag im „Bayerischen Rundfunk“.

Die Schuldenbremsenregelung im Grundgesetz werde aber nicht aufgehoben, beteuerte er. „Wir schaffen die Schuldenbremse nicht ab. Aber wir reformieren sie und öffnen sie für die Verteidigung.“ Dafür sehe er „breiten Zuspruch aus der Bevölkerung“.

Söder sagte dazu, einer möglichen Koalition aus Union und SPD gehe es aber nicht nur um neue Ausgaben – sie wolle sich auch um Einnahmen und Umschichtungen im Haushalt kümmern.

Die Grundgesetzänderungen sollten am 13. März ins Plenum eingebracht und am 18. März noch vom alten Bundestag beschlossen werden. (dpa/dts/afp/red)