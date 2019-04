Grüner Kanzler? Jeder Fünfte kann sich Habeck im Amt vorstellen

AKK wird in etwa von der Hälfte der CDU/CSU-Anhänger für kanzlerfähig gehalten. Von den Anhängern der SPD glauben 39 Prozent, dass Olaf Scholz und 15 Prozent, dass Andrea Nahles kanzlertauglich seien. Mehr Anhänger der Linken (23 Prozent) als SPD-Anhänger trauen Nahles die Fähigkeit zu, das Kanzleramt übernehmen zu können.

„In der 70-jährigen Geschichte der Bundesrepublik haben bisher immer die Spitzenkandidaten von Union oder SPD den Kanzler gestellt“, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. Doch seitdem die Grünen nicht nur in Umfragen, sondern auch bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen nach der CSU beziehungsweise CDU zweitstärkste Partei und in Baden-Württemberg sogar stärkste Partei geworden sind, sei auch ein Grüner im mächtigsten Amt der Republik nicht mehr unvorstellbar.

„Hält der Höhenflug der Grünen an, dürften die Grünen gezwungen sein, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen“, so Güllner weiter. Die Daten für die Umfrage wurden vom 8. bis zum 12. April unter 2.501 Personen erhoben. (dts)