Günther: „Wir werden uns noch Jahre mit der AfD auseinandersetzen müssen“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gibt der AfD noch eine lange Zukunft.

Es werde „sehr schwer“, kurzfristig die meisten Wähler von der AfD wieder abzubringen.

„Da ist besonderes Engagement vonnöten, um Vertrauen zurück zu gewinnen“, so Günther. Als Volkspartei sehe er die AfD nicht, betonte der CDU-Politiker, aber sagte auch:

Im Osten ist die AfD jedoch für alle Parteien eine ganz andere Herausforderung als im Westen. Bei uns in Schleswig-Holstein zum Beispiel liegt sie in Umfragen bei sechs bis sieben Prozent. Im Osten ist das Protestwählerpotenzial prinzipiell höher, und so sind viele Wähler von der Linken zur AfD gewandert.“