Guido Reil verteilt AfD-Schokohasen – Ferrero fordert 75.000 Euro Schadenersatz

Das könnte ein teurer Osterspaß für die AfD werden. An einem Informationsstand lockte AfD-Mitglied Guido Reil in Essen an den Ostertagen mit Kinder-Schokoladen-Hasen von Ferrero, die mit AfD-Aufklebern versehen waren. Die Hasen blieben in der Original-Verpackung von „Kinder“, was auf eine Unterstützung der Schokoladenwerke schließen ließ. Der Facebook-Post verbreitete sich rasant im Internet und schon bald kündigten die ersten Nutzer an, den Süßwarenhersteller Ferrero zu informieren.

Das Unternehmen reagierte prompt und sah sich in seinen Markenrechten verletzt. Der Anwalt des Süßwarenherstellers verlangt laut „noktara“ nun 75.000 Euro Schadenersatz wegen widerrechtlicher Verwendung der Schokoladen-Hasen.

Unser Mandant möchte sich nicht politisch vereinnahmen lassen und sich ganz besonders nicht von der AfD instrumentalisieren lassen. Rassistische oder nationalsozialistische Gesinnungen werden von Ferrero weder geteilt, noch in irgendeiner Weise unterstützt. Wir können es daher nicht dulden, wenn die AfD irreführend eine Kooperation suggeriert. Die Höhe der Schadensersatzforderung halten wir weiterhin für gerechtfertigt, da dies nicht das erste Mal war, dass Politiker der AfD unsere Produkte für ihre Zwecke missbraucht haben. Wir erhoffen uns dadurch eine abschreckende Wirkung zu erzielen und werden einen Teil der Summe an Initiativen gegen Rechts spenden.”

Doch scheinbar war die AfD nicht die einzige Partei, die mit Schokoladen-Hasen zu Ostern in den Wahlkampf zog.

Eine Facebook-Nutzerin postete eine Tonne voller SPD-Schokohasen im Gegenzug auf die Meldung von der AfD. Allerdings war die SPD hierbei wohl etwas vorsichtiger und nahm eine No-Name-Marke. (sua)