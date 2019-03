Politik » Deutschland Gregor Gysi: In Ostdeutschland wäre Schröder nie Kanzler geworden – Merkel passte eher

Im "Stern"-Interview erinnert sich Gysi an seine Zeit in der DDR. Eine Kanzlerin Merkel passte plötzlich: "weil die Union eine schwere Spendenkrise hatte. Plötzlich drehte sich da was, weil alle im Westen irgendwie etwas damit zu tun hatten, nur sie aus dem Osten nicht"