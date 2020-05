Gysi zu außenpolitischem Sprecher der Linken-Fraktion gewählt

Der frühere Fraktionschef Gregor Gysi hat nach jahrelanger Pause wieder einen hervorgehobenen Posten in der Linksfraktion. Die Fraktionsmitglieder bestimmten den 72-Jährigen am Dienstag „einmütig“ zum neuen außenpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, wie in Berlin mitgeteilt wurde. Er tritt damit die Nachfolge des bisherigen Außenexperten Stefan Liebich an, der seinen Rückzug angekündigt hatte.

Seinen ersten Redeauftritt in der neuen Funktion wird Gysi am Donnerstagabend haben, wie die Fraktion mitteilte. Dann spricht er zu einem Linken-Antrag mit dem Titel „Geld für das Gesundheitssystem statt für atomwaffentragende Kampfbomber“. „Als Redezeit stehen ihm leider nur vier Minuten zur Verfügung – dies wird eine größere Herausforderung für ihn“, erklärte Michael Schlick, der Pressesprecher der Fraktion.

Gysi gehört dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages an und hat sich immer wieder zu außenpolitischen Themen zu Wort gemeldet. Er hatte mit einer längeren Unterbrechung von 1990 bis 2015 die Fraktionen von PDS und Linken im Bundestag geführt. Von 2016 bis Ende vergangenen Jahres war er dann Chef der Europäischen Linken. (afp)