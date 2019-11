Politik » Deutschland Habeck prophezeit Fortbestand der Groko bis 2021: „Das Gewürge geht weiter“

"Ich gehe aber auch davon aus, dass diese Koalition so mit sich selbst beschäftigt ist, dass keine großen Antworten mehr möglich sind, also, dass das Gewürge weitergeht, aber es wird weitergehen", so Grünen-Chef Robert Habeck.