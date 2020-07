Halle: Mann wird von Straßenbahn überrollt und stirbt

In Halle (Saale) kam am Samstagabend ein 86-jähriger Mann bei einem Straßenbahnunfall ums Leben.

Der Fußgänger war beim Überqueren der Straße im Bereich der Gleise gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die sich nähernde Straßenbahn konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr vermeiden und überrollte den Mann.

Die Feuerwehr hob die Straßenbahn durch ein Luftkissen an, um den Schwerstverletzten zu befreien. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der Patient in eine nahe gelegene Klinik gebracht, wo er am Abend durch seine schweren Verletzungen starb.

Durch die Gefahrenbremsung wurde zudem ein Kind in der Tram leicht verletzt und musste ambulant medizinisch versorgt werden. Der Straßenbahnfahrer musste ebenfalls ambulant medizinisch betreut werden. (dts)