Hamburger CDU: Landeschef Thering ist Spitzenkandidat für Bürgerschaftswahl

In Hamburg wird am 2. März 2025 ein neues Landesparlament gewählt. Nun wird klar, mit wem die CDU in die Wahl geht: Dennis Thering. Katarina Blume führt die FDP an.