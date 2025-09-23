Logo Epoch Times

Schlagabtausch über die Politik

Haushalt 2026: Merz spricht in Generaldebatte des Bundestages

Morgen beginnt die Generaldebatte über den Haushalt 2026. Begonnen wird mit dem Etat des Kanzleramts. Dort wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen.

top-article-image

Bundeskanzler Friedrich Merz am 26. August 2025 in Berlin.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Im Rahmen der Beratungen des Bundestages über den Haushalt 2026 steht am Mittwoch (ab 09.00 Uhr) die so genannte Generaldebatte auf der Tagesordnung.
In der auf vier Stunden angesetzten Plenardebatte über den Etat des Kanzleramts wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprechen, auch die Vorsitzenden der übrigen Fraktionen wollen das Wort ergreifen.
Die Generaldebatte wird traditionell für einen Schlagabtausch über die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt.
Am Nachmittag stehen die Einzelpläne des Auswärtigen Amts sowie des Verteidigungs- und des Entwicklungshilfeministeriums auf der Tagesordnung. Die Haushaltsdebatte hatte am Dienstag mit der Einbringung des Etatentwurfs durch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) begonnen.
Die letzte Generaldebatte im Bundestag hatte erst vergangene Woche stattgefunden. Dabei ging es noch um den Bundeshaushalt für das laufende Jahr, der wegen der Neuwahl verspätet verabschiedet worden war. (afp/red)

