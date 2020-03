Haushaltspolitiker fordern Steuerentlastungen und schnelles Ende des Soli

Vom Jungunternehmer zum Millionär – und plötzlich wird daraus ein Höllentrip mit Gefängnishaft, Folter und Zwangsarbeit in Dongguan, einem chinesischen Gefängnis. Der deutsche Geschäftsmann Robert Rother erlebte in China Höhen und Tiefen und fand, nachdem er alles verloren hatte, tief in sich etwas, das sein ganzes Leben veränderte. Mehr»