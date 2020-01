Haushaltsüberschuss: SPD-Chef lenkt bei Steuersenkung ein – Heute Spitzentreffen mit Merkel

Die neuen SPD-Chefs sind noch keine 100 Tage im Amt – aber bereits zum zweiten Mal bei Kanzlerin Angela Merkel zum Koalitionsausschuss geladen.

Bei dem Treffen am Mittwochabend (20.00 Uhr) stehen am Abend gleich mehrere hoch umstrittene Themen auf dem Programm. Vor allem soll es im Kanzleramt darum gehen, wie der überraschende Rekordüberschuss im Bundeshaushalt genutzt wird.

Es geht um 13,5 Milliarden Euro. Beide Koalitionspartner haben Ideen, wie der plötzliche Geldsegen verplant werden könnte: für Steuerentlastungen, Investitionen in Straßen und Krankenhäuser oder Hilfen für hoch verschuldete Kommunen.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat sich vor dem Treffen erstmals für eine Entlastung der Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen ausgesprochen.

Angesichts der guten Haushaltslage halte er jetzt eine Entlastung der Bürger für sinnvoll – „denn die schaffen Kaufkraft, die schaffen Wirtschaftswachstum“, sagte Walter-Borjans am Mittwoch im „Morgenmagazin“ des ZDF.

Die Forderung des Koalitionspartners CDU/CSU nach Steuererleichterungen für Unternehmen bewertete er kritisch: Diese gehe „nicht in die richtige Richtung“.

SPD fordert massives Investitionspaket

Walter-Borjans bekräftigte in dem ZDF-Interview seine Forderung nach einem massiven Investitionspaket von 450 Milliarden Euro bis 2030. Die neue SPD-Führung nimmt dafür auch eine Abkehr von der „schwarzen Null“ in Kauf, während der von der SPD gestellte Bundesfinanzminister Olaf Scholz auch in seiner längerfristigen Etatplanung keine Aufnahme neuer Schulden vorsieht.

„Das, was von Olaf Scholz vorgelegt worden ist, ist ein ganz wichtiger Einstieg“, sagte Walter-Borjans. Es könne sich aber „niemand verweigern, dass wir diese Investitionen brauchen“.

Als weitere Themen für die Koalitionsgespräche nannte der SPD-Chef arbeitsmarktpolitische Themen wie den Mindestlohn und die Tarifverbindlichkeit für Arbeitnehmer, Investitionen für Klimaschutz und Energiewende und die Digitalisierung.

Der Koalitionsausschuss am Abend ist der zweite, an dem die neuen SPD-Chefs Walter-Borjans und Saskia Esken teilnehmen. Ein erstes derartiges Treffen hatte es im Dezember gegeben – damals war es aber vor allem um das gegenseitige Kennenlernen gegangen. Nun sollen politische Sachfragen im Mittelpunkt stehen. (dap/nh)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]