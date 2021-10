Hendrik Wüst zum CDU-Chef in NRW gewählt

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ist zum CDU-Landeschef gewählt. Auf dem Parteitag in Bielefeld bekam er am Samstag 98 Prozent Zustimmung unter den über 650 Delegierten und damit deutlich mehr als Laschet, der bei seiner ersten Wahl in dieses Amt 2012 77 Prozent eingefahren hatte. „Haltung statt Spaltung“ müsse künftig in der CDU wieder das Motto sein, sagte Wüst in seiner Vorstellungsrede.

Man habe zwar im Bund die Wahl und wohl auch die Regierungsbeteiligung verloren, das dürfe nun aber nicht auch für „Würde und Anstand“ gelten, sagte Wüst.

Am Mittwoch will er sich im Landtag zum NRW-Ministerpräsidenten wählen lassen und damit Armin Laschet (CDU) auch in diesem Amt ablösen. Dass das klappt, ist aber kein Selbstläufer: Die CDU-FDP-Koalition im Düsseldorfer Landtag hat nur eine Stimme Mehrheit. Die NRW-CDU wollte sich am Samstag in Bielefeld auch auf den Wahlkampf für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 einstimmen, in die Wüst wohl auch als Spitzenkandidat gehen dürfte. (dts/oz)

