Hessen-FDP will mit Spitzenkandidat Stefan Naas in Wahlkampf ziehen

Mehr als ein Jahr vor dem Urnengang hat der hessische FDP-Landesverband den Landes- und Kommunalpolitiker Stefan Naas als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl nominiert. „Er ist bestens dafür qualifiziert, die Freien Demokraten im hessischen Landtagswahlkampf anzuführen und zu repräsentieren“, erklärte die Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger am Mittwoch. Demnach traf der Vorstand die Entscheidung einstimmig am Dienstagabend.

Über diesen Vorschlag stimmt der Landesverband Anfang Dezember auf einem Landesparteitag in Wetzlar ab. Die Landtagswahl in Hessen findet voraussichtlich im Herbst 2023 statt.

Bei der vergangenen Wahl im Oktober 2018 erhielt die FDP mit ihrem damaligen Spitzenkandidaten und Fraktionsvorsitzenden René Rock 7,5 Prozent der Stimmen. Sie sitzt seither in der Opposition.

Naas sei ein „überzeugter Verfechter liberaler Politik, der breite Erfahrungen in politischer Gestaltung und aus Verwaltungen“ mitbringe, sagte Stark-Watzinger. „Die Freien Demokraten wollen wieder Verantwortung in Hessen übernehmen und an der nächsten Landesregierung beteiligt sein.“

Naas bedankte sich für das Vertrauen. „Ich möchte Spitzenkandidat werden, um Wirtschaft und Infrastruktur in Hessen wieder den Stellenwert zu geben, den sie verdient haben“, erklärte er am Mittwoch. Der 48-Jährige sitzt seit 2019 im hessischen Landtag. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Landesentwicklung. (afp/dl)