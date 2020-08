Historischer Moment: Polizist nimmt sein Herz in die Hand – spricht auf Demo am 8. August 2020 in Augsburg

Der erste Polizist - ein Dienstgruppenleiter - sprach am 8. August in Augsburg auf einer Kundgebung. Sein Fazit zur Demo am 1. August in Berlin: "Es war die friedlichste Demo, die ich als Polizist und Bürger je erlebt habe". Und: "Wir sollten so schnell wie möglich in den Gesetzesstand vor dem Lockdown zurückkehren."

Markus Haintz, Rechtsanwalt in Ulm, übergab am 8. August bei der Anti-Corona-Kundgebung in Augsburg sein Mikrofon einem Polizeibeamten. Dienstgruppenleiter Bernd Bayerlein sprach über die Erlebnisse, die er als Polizist in den vergangenen Wochen und Monaten mit den Corona-Maßnahmen gemacht hat.

Bayerlein beobachtete, wie sich der Staat über Nacht in einen Denunziantenstaat verwandelte, gegenseitige Bespitzelungen seien an der Tagesordnung. Die Lage im Dienst sei bedrückend.

Er war einer von vielen, die am 1. August in Berlin eingesetzt waren:

Es war die friedlichste Demo, die ich als Polizist und Bürger je erlebt habe.“

Es sei überwältigend und einmalig gewesen. Was die Leitmedien und Parteien dann daraus machten, bestärkte ihn darin, sich nun so in Augsburg zu äußern. Offensichtliche irrten sich die Schreibenden im Ort der Demonstration und hätten eher die Randale in Neukölln gemeint. „Das kann man schon mal verwechseln das Ganze.“



„Fakt ist: Mehrere Hunderttausende aus ganz Deutschland und auch aus anderen Ländern, die waren da. Und vor Ort war die bürgerliche Mitte.“

Mexiko, Spanien, USA, Türkei, Israel – diese Flaggen beobachtete er. Auch die Regenbogenfahne war dabei. Die hunderttausenden Zeitzeugen „werden nun die Wahrheit verbreiten“. Er fragt:

Liebe Journalisten der sogenannten Qualitätsmedien: Schämt ihr euch eigentlich nicht, so etwas abzudrucken und zu senden?“

Es gäbe ja auch ein Recht auf ordentliche Berichterstattung, schließlich zahlt ja jeder Beiträge.

Das Messen mit zweierlei Maß: „Lückenpresse“

Ihm falle dazu nur der Begriff „Lückenpresse“ ein, nicht „Lügenpresse“. Wesentliche Informationen werden unterdrückt und mit zweierlei Maß gemessen. Saskia Esken könne dies besonders gut, mit zweierlei Maß messen, so Bayerlein. Er zitiert sowohl ihre Worte zu den „Covidioten“ als auch ihren Freude-Tweet zu „Black Lives Matter“.

Viele Medien feierten die „Black Lives Matter“-Demonstrationen – das sei die Doppelmoral, die die Menschen irritiere. Es ist ein höchst undemokratisches Verhalten und ein sehr gefährlicher Weg der Regierung.

Wir sollten so schnell wie möglich in den Gesetzesstand vor dem Lockdown zurückkehren.“

Die Demokratie sei in Gefahr, wenn das Land mehr oder weniger über Verordnungen regiert werde.

Nach dem „Black Lives Matter“-Veranstaltungen blieben die Infektionsfälle sehr niedrig – Stichwort Verhältnismäßigkeit. Viele würden jetzt in Deutschland Urlaub machen. Dabei gab es in seinem Kreis in den letzten sieben Tagen fünf Fälle, „aber die liegen dort an den Stränden wie die Heringe“.

Danke, danke

Bayerlein erinnert daran, dass die Tests ungenau seien, sie würden auch totes Virenmaterial messen. Gesundheitsminister Spahn äußerte sich kürzlich ähnlich zu den „falsch-positiven“ Fällen, die Coronazahlen in Schweden seien im Sinken, das schrieben mehrere Medien. Vielleicht sei deren Strategie doch nicht so falsch gewesen?

Hinzu kämen falsche Bilder aus Mallorca, Webcams würden plötzlich abgeschaltet … und wenn dann gesagt würde: „Glauben sie nur das, was ihnen in den öffentlichen Medien berichtet wird – spätestens dann müssten doch bei jedem die Alarmglocken schellen“.

Die Teilnehmer der Kundgebung bedankten sich vielfach für seinen Mut, alle erhoben sich. Er wünscht sich von Herzen, dass einige seiner Kollegen ebenfalls über ihren Schatten springen können und sich ebenfalls äußern: „Wenn nicht jetzt, wann dann.“





Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

Obwohl sich die kommunistischen Regime Osteuropas aufgelöst haben, ist das Böse des Kommunismus nicht verschwunden. Der Kommunismus und seine verschiedenen Mutationen finden sich heute auf der ganzen Welt.

„Das Kommunistische Manifest“ beginnt mit den Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Die Verwendung des Begriffs „Gespenst“ war keine Laune von Karl Marx.

Es ist schade, dass viele grundsätzlich gutherzige Menschen unwissentlich zu Agenten oder Zielen der Manipulation des kommunistischen Gespenstes geworden sind – Lenin nannte diese Menschen „nützliche Idioten“.

Was ist dann das Wesen des Kommunismus? Was ist sein Ziel? Warum sieht er die Menschheit als seinen Feind? Wie können wir ihm entkommen?

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]