Regenbogen in Berlin

Hunderttausende bei Berliner CSD – 64 Festnahmen bei Gegendemos

Ein Meer aus Regenbogenfarben füllt in Berlin die Straßen. In den Auftaktreden des CSD wurde es politisch. Ärger gab es am Abend bei einem Aufzug in Kreuzberg, an dem rund 10.000 Personen teilnahmen, darunter rund 800 Personen mit pro-palästinischem Bezug.