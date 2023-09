Kompetenzen in E-Mobilität in deutscher Industrie höher als anderswo

Eine ifo-Studie bewertet die Kompetenzen in der Elektromobilität verschiedener Länder. Deutschland schneidet demnach international am besten ab.

Bei den Kompetenzen in der Elektromobilität haben Beschäftigte in der deutschen Automobilindustrie verglichen mit anderen westlichen Ländern die Nase vorn. Wie das Münchner ifo-Institut am Montag unter Berufung auf eine Studie des Forschungsverbunds EconPol mitteilte, haben 6,2 Prozent der Mitarbeiter hierzulande entsprechende Fähigkeiten. In Italien sind es 4,6 Prozent, in den USA 3,7 Prozent, in Frankreich 3,3 Prozent und in Spanien 2,4 Prozent.

Die Werte beruhen auf eigenen Angaben der Beschäftigten im Netzwerk Linkedin aus diesem Jahr. Diese Kompetenzen sind demnach auch bei deutschen Zulieferern verbreitet. „Nicht umsonst haben sich die deutschen Zulieferer zu wichtigen Lieferanten der Elektroautohersteller weltweit entwickelt“, erklärte Studienautor Oliver Falck vom ifo. Dem Forschungsnetzwerk EconPol Europe gehören unter der Leitung des ifo-Instituts neun europäische Forschungsinstitute an.

Wie die Daten weiter zeigen, ergeben sich die vergleichsweise hohen „grünen Kompetenzen“ nach eigenen Angaben der Beschäftigten auch in der Industrie insgesamt. Der Studie zufolge haben 17,9 Prozent der auf Linkedin vertretenen Beschäftigten diese Fähigkeiten, in Spanien und den Vereinigten Staaten sind es jeweils 15,3 Prozent, gefolgt von Frankreich mit 15,2 Prozent und Italien mit 13,3 Prozent. (AFP/mf)