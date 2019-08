„I’m still here“: Merkel will sich nicht vorschnell abschreiben lassen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich trotz des absehbaren Endes ihrer politischen Karriere nicht vorschnell abschreiben lassen.

Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump sah sich die Kanzlerin am Montag in Biarritz zu einer Klarstellung veranlasst, als eine US-Journalistin den Präsidenten fragte, was er zum Abschied des einzigen weiblichen Mitglieds aus der G7-Gruppe zu sagen habe. „I’m still here!“, warf Merkel auf Englisch ein – „Ich bin immer noch da!“

Auch Trump stellt sich offenbar darauf ein, noch eine Weile mit Merkel zu tun zu haben. An die Fragestellerin gerichtet sagte er: „Ich weiß nicht, ob Sie da Recht haben.“

Merkel habe schließlich bislang großes Durchhaltevermögen in ihrem Amt bewiesen. „Sie ist eine brillante Frau“, fügte er hinzu.

Die Kanzlerin hat bereits angekündigt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht wieder kandidieren zu wollen und auch sonst kein politisches Amt mehr anzustreben. Regulär findet die nächste Wahl im Herbst 2021 statt. (afp)