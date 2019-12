Immer mehr Anträge auf Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland

Die Zahl der Anträge auf Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland nimmt zu. Im Jahr 2018 wurden für bundesrechtlich geregelte Berufe mehr als 29.000 Anträge gestellt, insbesondere für Krankenpfleger und Ärzte – 17 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das geht aus dem Bericht zum Anerkennungsgesetz 2019 hervor, über den das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mitwochsausgaben) berichtet und an diesem Mittwoch im Bundeskabinett beraten wird.

Hinzu kommen laut Bericht mehr als 9.900 Anträge zu Berufen in Zuständigkeit der Länder, wie Ingenieure oder Lehrer. „Das Verfahren zur Berufsanerkennung verbessert die Karrierechancen“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) den Zeitungen.

Zugleich werde auf diese Weise „die Qualität bei der Fachkräfteeinwanderung“ gesichert. Das sorge für eine „Win-win-Situation“. Der mit Abstand am stärksten betroffene Beruf ist demnach der des Krankenpflegers, wobei vor allem Menschen mit Berufsabschlüssen aus Bosnien, Serbien und den Philippinen Anträge auf Anerkennung ihrer Ausbildung stellten.

Es wurden aber zum Beispiel auch Anträge für Berufe wie Elektroniker oder Kaufmann gestellt. In den bundesrechtlich geregelten Berufen hatten im Jahr 2018 mehr als die Hälfte der Anträge (52,5 Prozent) vollen Erfolg. Das heißt, hier wurde eine volle Gleichwertigkeit zum deutschen Abschluss beschieden.

In nur 2,3 Prozent der Fälle konnte gar keine Gleichwertigkeit festgestellt werden. In den übrigen Fällen wurde eine teilweise Gleichwertigkeit festgestellt oder es gab noch Prüfungsauflagen für eine Anerkennung. Karliczek sagte, die Bundesregierung habe die Rahmenbedingungen für die Anerkennung in den vergangenen Jahren verbessert.

„Diesen Weg wollen wir fortsetzen“, fügte sie hinzu. „Für interessierte Fachkräfte im Ausland schaffen wir einen zentralen Ansprechpartner, die Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung“, sagte sie. „Gemeinsam mit den Ländern wollen wir das Anerkennungsverfahren noch transparenter und schneller machen.“ (dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder – falls vergriffen – direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es jetzt auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3 Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher ist direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]