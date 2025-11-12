Logo Epoch Times

Zur medizinischen Behandlung

In Algerien begnadigter Schriftsteller Sansal in Deutschland eingetroffen

Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal ist nach seiner Begnadigung und Freilassung aus algerischer Haft zur medizinischen Behandlung in Deutschland eingetroffen.

top-article-image

Ein Konvoi, von dem angenommen wird, dass er den franco-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal transportiert, verlässt am 12. November 2025 den Berliner Flughafen Schönefeld.

Foto: Odd Andersen/afp via Getty Images

Sansal sei gelandet und schon auf dem Weg ins Krankenhaus, sagte die Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben seiner Familie ist der 81-jährige Sansal an Prostatakrebs erkrankt.
Algeriens Präsident Abdelmajid Tebboune hatte Sansal zuvor auf Bitten Deutschlands begnadigt. Tebboune entspreche damit der Bitte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, teilte das Präsidialamt in Algier mit.

Träger des Friedenspreises

Sansal ist algerischer und französischer Staatsbürger sowie Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Er war im November 2024 bei seiner Rückreise aus Frankreich am Flughafen in Algier festgenommen worden.
Anlass der Festnahme war ein Interview, in dem es unter anderem um die Grenze zwischen Marokko und Algerien ging. Sansal saß gut ein Jahr in algerischer Haft.
Steinmeier hatte Tebboune am Montag gebeten, den Schriftsteller angesichts seines hohen Alters und seines „fragilen Gesundheitszustands“ freizulassen und dem 81-Jährigen eine medizinische Versorgung in Deutschland zu ermöglichen. Nach der Begnadigung am Mittwoch dankte der Bundespräsident seinem algerischen Kollegen für die „wichtige humanitäre Geste“.

Macron dankt Steinmeier

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dankte Steinmeier für dessen Vermittlung. Er habe mit Steinmeier telefoniert, um ihm „meine tiefe Dankbarkeit für die Vermittlung Deutschlands“ zu bekunden, sagte Macron.
Macron hatte vergeblich Sansals Freilassung gefordert und Algerien vorgeworfen, den Schriftsteller „aus reiner Willkür“ festzuhalten. Die algerische Justiz verurteilte den Literaten dessen ungeachtet im März zu fünf Jahren Haft. Dem an Krebs erkrankten Schriftsteller wurde eine „Gefährdung der nationalen Einheit“ zur Last gelegt.
Das Verhältnis zwischen Frankreich und der ehemaligen Kolonie Algerien ist derzeit durch mehrere, sich überlagernde Konflikte belastet. Zu den Dauerstreitpunkten zählt das häufige Scheitern von Abschiebungen nach Algerien, weil die algerischen Behörden ihren Staatsbürgern nicht die nötigen Papiere ausstellen.
Für sein literarisches Werk wurde Sansal in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. 2011 erhielt er in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. (afp/red)

