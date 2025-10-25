Logo Epoch Times

Nun wieder Normalzeit

In der Nacht endet die Sommerzeit - Uhren werden zurückgestellt

Endlich wieder Normalzeit: Am Sonntag werden die Uhren um 3:00 Uhr morgens um eine Stunde auf die mitteleuropäische Zeit zurückgestellt.

Am letzten Sonntag im Oktober beginnt die Normalzeit.

Foto: Sina Schuldt/dpa

Redaktion
In der Nacht zum Sonntag endet in Deutschland die Sommerzeit. Um 3:00 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde auf die mitteleuropäische Zeit zurückgestellt.
Die Nacht verlängert sich damit um eine Stunde. Nach der Umstellung auf die Normalzeit wird es morgens wieder früher hell und dafür abends eher dunkel.
Die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland eingeführt. Das Vorstellen der Uhr im Frühjahr sollte zum Energiesparen in der hellen Jahreszeit beitragen, was allerdings kaum Effekte hat. Zudem macht der Wechsel zwischen Normal- und Sommerzeit manchen Menschen körperlich zu schaffen.
Viele befürworten ein Ende der Zeitumstellung. Wann die EU entsprechende Pläne umsetzt, ist aber nicht absehbar. (afp/red)

