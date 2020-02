„In Idlib finden Kriegsverbrechen statt“: Röttgen fordert Sanktionen gegen Russland

Wegen der Luftangriffe auf Zivilisten in Nordsyrien hat der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, die westlichen Regierungen aufgefordert, Sanktionen gegen Russland ins Auge zu fassen. „In Idlib finden Kriegsverbrechen statt“, sagte der Außenpolitiker am Dienstag in Berlin. In der syrischen Provinz würden gezielt Orte mit Zivilisten bombardiert, um dann am Boden besser gegen Islamisten vorgehen zu können. Das sei ein „abscheuliches“ Verbrechen. Die UNO forderte humanitäre Korridore für die flüchtenden Zivilisten.

Das „Wegschauen des Westens“ in Idlib sei „eine Schande“ und verstoße zudem gegen die eigenen Sicherheitsinteressen der westlichen Staaten, sagte Röttgen, der am Dienstag seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekannt gab, in einem Interview der „Bild“-Zeitung.

Es werde nun „maximaler politischer und wirtschaftlicher Druck“ auf Syriens Verbündeten Russland gebraucht, damit es die Bombardierung der Zivilbevölkerung einstelle, forderte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. „Wenn die Verbrechen weitergehen, muss es Sanktionen gegen Russland geben.“

UNO: 900.000 Menschen auf der Flucht

Die syrischen Regierungstruppen hatten im Dezember mit russischer Unterstützung eine Offensive auf die Provinz Idlib und die benachbarten Provinzen im Nordwesten Syriens gestartet. Die Gebiete werden von dem früheren Al-Kaida-Ableger HTS und anderen islamistischen und dschihadistischen Milizen kontrolliert.

Nach Angaben der UNO wurden durch die Offensive rund 900.000 Menschen in die Flucht getrieben. Allein im Februar seien rund 300.000 Menschen geflohen, sagte der UN-Sprecher David Swanson am Dienstag. 43.000 Menschen seien in den vergangenen vier Tagen aus dem Westen der Provinz Aleppo geflohen, wo besonders heftig gekämpft werde.

Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef leben zehntausende Kinder und ihre Familien bei eiskalten Temperaturen, Regen oder Schnee im Freien. Die Situation sei „absolut unhaltbar“, erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. Alle Konfliktparteien müssten die Gewalt endlich stoppen – oder zumindest die Kinder und lebenswichtige Infrastruktur schützen.

„Kampf um die Befreiung der Provinzen Aleppo und Idlib geht weiter“

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet forderte die Einrichtung humanitärer Korridore für flüchtende Zivilisten. Im Nordwesten Syriens sei „kein Zufluchtsort“ mehr sicher, erklärte die ehemalige chilenische Präsidentin, die sich „entsetzt“ über die Lage in der Region zeigte. „Wie kann irgendjemand rechtfertigen, solche willkürlichen und unmenschlichen Angriffe zu führen?“, fügte sie mit Blick auf die syrischen und russischen Truppen hinzu.

Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hatte sich erst am Montag entschlossen gezeigt, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Der „Kampf um die Befreiung der Provinzen Aleppo und Idlib geht weiter“, sagte er.

Am Dienstag eroberten Assads Truppen nach Angaben von Aktivisten weitere Gebiete in Aleppo. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, rücken sie nun auf den Scheich-Barakat-Berg vor. Von dort aus könnten sie riesige Gebiete in Aleppo und Idlib unter ihre Kontrolle bringen, wo zehntausende Flüchtlinge ausharren. (afp/so)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]