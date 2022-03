In Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen Autobahnsperrungen

Auf mehreren Autobahnen in Deutschland droht offenbar eine Sperrung. Wegen Personalausfällen durch Corona-Infektionen sei „die Aufrechterhaltung des Betriebs“ einiger Autobahntunnel in Rheinland-Pfalz und im Saarland „gefährdet“, zitiert der „Spiegel“ aus einem internen Bericht der Bundesregierung. In der Folge könnte es demnach zu „Vollsperrungen von Bundesautobahnabschnitten“ kommen, warnt die Bundesregierung.

Dies könnte sich laut des Berichts auch auf den Gütertransport und den Einsatz von Notärzten und Rettungswägen auswirken, die im Ernstfall Umwege fahren müssten. Um welche Tunnel es sich dabei handelt, ist noch unklar.

Ein Sprecher der Autobahngesellschaft bestätigte dem „Spiegel“ allerdings, dass es zu einer extremen Personalknappheit gekommen sei. „Wir kümmern uns, Ersatz von externen Dienstleistern zu organisieren“, sagte er. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte dem Nachrichtenmagazin, die Personallage sei zwar angespannt und Anpassungen in den Schichten notwendig. Eine Sperrung stehe aber derzeit nicht an. (dts/red)