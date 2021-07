Innenminister kritisieren Sirenen-Förderprogramm des Bundes

Mehrere Innenminister kritisierten das neue Sirenenförderprogramm des Bundes.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte deutlich mehr Geld für den Wiederaufbau eines engmaschigen Warnsystems. „Ich begrüße das Förderprogramm zur Aufstellung von Sirenen des Bundes, das aber noch deutlich aufgestockt werden sollte“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Gerade nachts und bei drohenden Lebensgefahren sei ein durchdringender Sirenenwarnton nötig, um möglichst alle Bürger zu erreichen.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sieht den Bund „eindeutig in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein bundesweit funktionierendes, flächendeckendes Warnsystem wieder installiert wird“. Eine Einmalzahlung von 90 Millionen Euro sei aber nur ein Bruchteil dessen, was wirklich gebraucht werde.

Angesichts der auch für das Wochenende angesagten Regenfälle überwachte das THW die Pegelstände in den Unwetterregionen. Im Südosten des Landes war das Unwetterpotenzial am Sonntag erhöht, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Baden-Württemberg sorgten starke Regenfälle für Behinderungen. (afp)

