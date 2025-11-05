Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Pilotprojekt: Deutsche Bahn verbaut Schienen aus grünem Stahl

vor 15 Minuten

Haschisch als Dubai-Schokolade getarnt

vor 18 Minuten

Polizist nach Schüssen auf 21-Jährigen in Oldenburg angeklagt

vor 41 Minuten

90 Prozent weniger Emissionen: EU-Länder einigen sich auf Klimaziel 2040

vor 42 Minuten

BMW kommt besser durch die Krise

vor einer Stunde

Von Hamas übergebene Leiche war letzte deutsche Geisel

vor einer Stunde

Australien erweitert Social-Media-Verbot für Kinder

vor 2 Stunden

Konjunktur: Mehr Aufträge für die Industrie - Dienstleistungen machen weniger Umsatz

vor 2 Stunden

Zitterpappel ist Baum des Jahres 2026

vor 2 Stunden

Hamburgs Innensenator zu Muslim Interaktiv: Verbot ist Schlag gegen „den modernen Tiktok-Islamismus“.

Logo Epoch Times
Razzien in drei Bundesländern

Innenministerium verbietet Vereinigung Muslim Interaktiv

Die islamistische Gruppierung Muslim Interaktiv ist ab sofort verboten. In Hamburg, Berlin und Hessen finden derzeit Razzien statt. Der Verein richte sich gegen die „verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung“, erklärt das Innenministerium.

top-article-image

Das Innenministerium hat die Vereinigung verboten.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Bundesinnenministerium hat den Verein Muslim Interaktiv verboten. Das teilte das Haus von Minister Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch mit.
Der Verein richte sich mit seinem Zweck und seiner Tätigkeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung, hieß es zur Begründung. Er werde deshalb aufgelöst und das Vermögen von Muslim Interaktiv werde beschlagnahmt.
„Wer auf unseren Straßen aggressiv das Kalifat fordert, in unerträglicher Weise gegen den Staat Israel und Juden hetzt und die Rechte von Frauen und Minderheiten verachtet, dem begegnen wir mit aller rechtsstaatlichen Härte“, so Dobrindt.
„Wir lassen nicht zu, dass Organisationen wie ‚Muslim Interaktiv‘ mit ihrem Hass unsere freie Gesellschaft zersetzen, unsere Demokratie verachten und unser Land von innen heraus angreifen.“
In mehreren Bundesländern gab es Durchsuchungen. (Symbolbild)

In mehreren Bundesländern gab es Durchsuchungen.

Foto: Annette Riedl/dpa

Hierzu und zur Aufklärung möglicher weiterer Strukturen fanden am Mittwoch seit den frühen Morgenstunden aufgrund gerichtlicher Anordnungen Durchsuchungen in sieben Objekten in Hamburg statt.

Razzien auch in Berlin und Hessen

Gleichzeitig werden im Rahmen vereinsrechtlicher Ermittlungsverfahren gegenüber den Vereinen Generation Islam und Realität Islam in den Ländern Berlin und Hessen zwölf weitere Objekte durchsucht.
Diese Organisationen seien dringend verdächtig, die gleichen Verbotsgründe zu verwirklichen wie Muslim Interaktiv bzw. Teilorganisationen von Muslim Interaktiv zu sein, so das BMI. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.