Logo Epoch Times

vor 14 Minuten

Sechs Tote bei Anschlag in Ost-Jerusalem, zwei Täter erschossen - Netanjahu beruft Krisensitzung ein

vor 30 Minuten

Volksfest Gillamoos: Söder grenzt sich klar von AfD und Linkspartei ab

vor 30 Minuten

Türkei: Polizei setzt Tränengas vor Zentrale der Opposition in Istanbul ein

vor einer Stunde

Im Westen Gewitter und Starkregen - im Osten spätsommerlich warm und sonnig

vor 2 Stunden

Deutschlands Exporte in die USA auf niedrigstem Wert seit fast vier Jahren

vor 2 Stunden

Busunfall in der Slowakei: Ein Toter und 33 Verletzte

vor 2 Stunden

Sturz der französischen Regierung erwartet - Berlin blickt unbesorgt auf Vertrauensfrage in Paris

vor 2 Stunden

Das Herz von Supertramp: Rick Davies ist tot

vor 2 Stunden

Fast alle Deutschen würden autonome Verkehrsmittel benutzen

vor 3 Stunden

Norweger wählen neues Parlament - enges Rennen erwartet

Logo Epoch Times
Innenministerium warnt Ditib

Innenministerium: Zu welchen Werten steht Ditib nach Aufruf zu „weltweitem Dschihad“?

Ende August verabschiedete eine Konferenz islamischer Gelehrter eine Resolution, die den bewaffneten Kampf der Hamas gegen Israel unterstützt und zu einem „weltweiten Dschihad“ aufruft. Nun verlangt das Bundesinnenministerium eine klare Positionierung von Moscheeverband Ditib.

top-article-image

Die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) in Köln.

Foto: Carsten Koall/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Das Bundesinnenministerium (BMI) hat den Moscheeverband Ditib aufgefordert, sich gegen Islamismus und Antisemitismus zu positionieren.
„Wir erwarten von Kooperationspartnern der Bundesregierung eine klare Distanzierung zu Organisationen und Personen, die antisemitische Narrative verbreiten sowie islamistische Bestrebungen verfolgen oder unterstützen“, sagte ein BMI-Sprecher der „Welt“.
Die weitere Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden werde gemäß dem Koalitionsvertrag auch davon abhängen, „inwieweit eine Einflussnahme und Steuerung durch ausländische Regierungen erfolgt“.
Das BMI unterstützt seit diesem Jahr die Ausbildung von Imamen der Ditib mit 465.000 Euro. Die Geistlichen sollen in Zusammenarbeit mit dem Islamkolleg Deutschland e.V. geschult, nicht wie zuvor durch die türkische Religionsbehörde Diyanet entsandt werden.

Aufruf zu „weltweiten Dschihad“ Ende August

Anlass der Kritik ist eine Konferenz islamischer Gelehrter in Istanbul Ende August. Dort wurde unter Beteiligung des Diyanet-Präsidenten Ali Erbas eine Resolution verabschiedet, die den bewaffneten Kampf der Hamas gegen Israel unterstützt und zu einem „weltweiten Dschihad“ aufruft.
Mehr dazu
Das BMI erklärte dazu: „Die Vorgänge zeigen erneut, wie problematisch die strukturelle und personelle Anbindung von Ditib an die türkische Religionsbehörde ist. Grundvoraussetzungen der Zusammenarbeit mit Ditib sind ein klares Bekenntnis zur Werteordnung des Grundgesetzes, zur Völkerverständigung, zum Existenzrecht Israels und ein ebenso klares Bekenntnis gegen Islamismus und Antisemitismus.“
Das Ziel der Beendigung der Imam-Entsendung sei nach wie vor aktuell, heißt es aus dem BMI. Doch das Ministerium warnt Ditib.
„Ob die hierzu getroffenen Maßnahmen wie die Ausbildungsinitiative weitergeführt werden, wird auch entscheidend davon abhängen, wie sich Ditib verhält und wie erfolgreich der Prozess verläuft.“ (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.