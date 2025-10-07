Logo Epoch Times

Union verliert

Insa: AfD baut Vorsprung zur Union aus

Die AfD baut ihren Vorsprung zur Union in der Wählergunst aus. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die AfD laut einer neuen Insa-Umfrage für die „Bild-Zeitung“ mit zwei Prozentpunkten vor der Union abschneiden.

top-article-image

Alice Weidel und Tino Chrupalla dürfen sich freuen (Archiv).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die AfD baut ihren Vorsprung zur Union in der Wählergunst aus. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD laut einer neuen Insa-Umfrage für die „Bild-Zeitung“ (Dienstagausgabe) auf 26,5 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche.
Demgegenüber büßen CDU/CSU einen halben Punkt auf 24,5 Prozent ein. Zusammen mit der SPD, die auf 14,5 Prozent fällt, rutscht die schwarz-rote Koalition auf nur noch 39 Prozent Zustimmung ab.
Insa-Chef Hermann Binkert sagte der „Bild“: „Die AfD kann mit dem höchsten jemals von uns für sie gemessenen Wert den Vorsprung zur Union ausbauen. Eine Mehrheit traut Schwarz-Rot nicht zu, die wirtschaftliche Lage Deutschlands verbessern zu können.“
Für den Insa-„Meinungstrend“ im Auftrag der „Bild“ wurden vom 2. bis zum 6. Oktober 2025 insgesamt 2.010 Bürger befragt. (dts/red)

