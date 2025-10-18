Logo Epoch Times

„Wichtiger Sieg": Bayern gewinnt gegen Dortmund - Verfolger-Trio siegt

Explosion auf Tanker vor Küste Jemens - Schiff von Geschoss getroffen

Israel will Grenzübergang Rafah nur unter einer Bedingung öffnen

Verteidigungsminister Pistorius besucht Island, Kanada und Großbritannien

Katy Perry beginnt Deutschland-Tour in Hannover

„Werden Fabi nicht vergessen" - Gedenken bei Fußballspiel

Signiertes „Papst-Motorrad" für 130.000 Euro versteigert

Deutschlands König des Jazz: Klaus Doldinger ist tot

Warum tiefe Seufzer Menschen guttun

Gutachten zeigt Grenzen für Bundeswehr-Amtshilfe bei Drohnenabwehr

Meinungsumfrage

INSA: AfD erreicht neuen Höchstwert in Sonntagsfrage

Die AfD legt weiter zu, die Grünen verlieren etwas. Auch die CDU nahm in der „Sonntagsfrage“ von INSA in der Wählergunst etwas zu.

In der INSA-Wahlumfrage erreicht die AfD einen neuen Höchstwert (Archivbild).

Redaktion
Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, klettert die AfD um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent.
Das ist der höchste Wert, den die Partei jemals in der Erhebung erreicht hat. Damit liegt die AfD seit dem 20. September durchgängig vor der Union, die ebenfalls einen Punkt zulegt und auf 25 Prozent kommt.
Die SPD bleibt unverändert bei 14 Prozent. Die Grünen verlieren im Wochenvergleich einen Prozentpunkt und erreichen elf Prozent. Die Linke hält ihren Wert von elf Prozent.
Das BSW kommt weiterhin auf vier Prozent. Auch die FDP verharrt bei vier Prozent. Ebenfalls vier Prozent würden sonstige Parteien wählen (minus 1).
Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut 1.200 Personen im Zeitraum vom 13. bis zum 17. Oktober befragt. (dts/red)

