Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Vor UN-Generaldebatte: US-Behörden zerschlagen Telekommunikationsnetzwerk

vor einer Stunde

Gold steigt von Rekord zu Rekord - auch Silber stark gefragt

vor einer Stunde

EU-Kommission will Entwaldungsverordnung erneut verschieben

vor 2 Stunden

Bus kollidiert mit Auto und kracht in Reisebüro

vor 2 Stunden

EU-Kommission verlangt Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug

vor 3 Stunden

Drohnen legen Flughäfen in Kopenhagen und Oslo lahm

vor 3 Stunden

Karlsruhe kippt Altersgrenze: Nebenberufliche Notare dürfen mit 70 weitermachen

vor 4 Stunden

Klingbeil zu Etat 2026: „Investieren massiv in Zukunft des Landes“

vor 4 Stunden

Burkina Faso, Mali und Niger treten aus IStGH aus

vor 5 Stunden

Hongkong streicht Hunderte Flüge wegen Super-Taifun „Ragasa“

Logo Epoch Times
Insa-Umfrage

AfD legt zu und überholt Union in aktueller Insa-Umfrage

Die AfD liegt laut aktueller Insa-Umfrage mit 26 Prozent erstmals klar vor der Union, die auf 24,5 Prozent kommt. SPD, Union und SPD zusammen erreichen nur noch 39 Prozent, während Grüne und Linke bei 11 bzw. 11,5 Prozent liegen.

top-article-image

AfD-Logo (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu und liegt nun klar vor der Union. Das meldet die „Bild“ (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts Insa.
Wäre demnach am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 26 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Unionsparteien stehen bei 24,5 Prozent und verlieren einen Punkt zur Vorwoche. Die SPD hält 14,5 Prozent. Zusammen erreichen Union und SPD damit nur noch 39 Prozent.
Mehr dazu

Ergebnisse für andere Parteien

Wie die „Bild“ weiter schreibt, liegen die Grünen bei elf Prozent, die Linke mit einem halben Prozentpunkt Zuwachs bei 11,5 Prozent. BSW und FDP liegen mit vier beziehungsweise 3,5 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde.
Insa-Chef Hermann Binkert sagte der „Bild“: „Friedrich Merz steht vor der schwierigen Aufgabe, den Trend zu drehen. Olaf Scholz ist daran gescheitert.“ Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag von „Bild“ wurden vom 19. bis zum 22. September 2025 insgesamt 2.002 Bürger befragt. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.