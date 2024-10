INSA: BSW legt zu – AfD verliert

Das BSW kann in der Wählergunst leicht zulegen, während die AfD Einbußen hinnehmen muss. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ hervor, für die im Zeitraum vom 7. bis zum 11. Oktober insgesamt 1.202 Personen per Telefon und per Online-Panel befragt wurden.

Demnach gewinnt die Partei von Sahra Wagenknecht im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und klettert auf 9 Prozent. Die AfD verliert einen Punkt auf jetzt 19 Prozent.

Die Union aus CDU/CSU bleibt die stärkste Kraft mit unverändert 31 Prozent. Ebenfalls unverändert sind die Werte der SPD (16 Prozent), der Grünen (11 Prozent), der FDP (4 Prozent) und der Linken (3 Prozent). 7 Prozent der Befragten würden eine der sonstigen Parteien wählen.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. (dts/red)