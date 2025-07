Insa: Mehrheit empfindet Leben schlechter als vor zehn Jahren

Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger schätzt die Lebensverhältnisse in Deutschland heute schlechter ein als vor zehn Jahren.

Das meldet die „Bild“ (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa. Danach sagen 60,4 Prozent der Befragten, es lebe sich heute (eher) schlechter in Deutschland als 2015. Demgegenüber sagen 8,1 Prozent, es lebe sich (eher) besser. 28 Prozent bezeichnen die Lebensverhältnisse als unverändert.

25 Prozent leben ungern in Deutschland

Wie die „Bild“ weiter schreibt, sagen 24,9 Prozent der Bundesbürger, sie leben aktuell sehr gerne in Deutschland. 45,6 Prozent leben eher gerne in Deutschland. Demgegenüber sagen 19,7 Prozent, dass sie eher ungerne in Deutschland leben, und 5,7 Prozent leben sehr ungerne in diesem Land. Für die Insa-Umfrage im Auftrag der „Bild“ wurden vom 18. bis 21. Juli 2025 insgesamt 1.001 Wahlberechtigte befragt. (dts/red)