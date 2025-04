INSA: Nach Gleichstand Union wieder vor der AfD

Nachdem in der Insa-Umfrage am vergangenen Sonntag Union und AfD mit jeweils 24 Prozent erstmals gleichauf lagen, sind CDU und CSU in der aktuellen Befragung wieder stärkste Kraft.

In der vom Institut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhobenen Umfrage legte die Union im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu und kommt nun auf 25 Prozent – so viel wie keine andere Partei.

Die AfD folgt auf Platz zwei mit 24 Prozent. Ebenfalls unverändert bleiben die Werte für die SPD mit 16 Prozent und die Grünen, die auf elf Prozent kommen.

Die Linke verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und steht jetzt bei 10 Prozent. 5 Prozent (plus 1) der Befragten würden das BSW wählen, 3 Prozent (minus 1) die FDP. Für eine der sonstigen Parteien würden sich im aktuellen Sonntagstrend 6 Prozent entscheiden.

Ipsos: AfD vor Union

In einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos war die AfD am Mittwoch vor der Union gelandet. Die AfD kam auf 25 Prozent, die Union auf 24 Prozent. Verglichen mit der vorherigen Ipsos-Umfrage Anfang März gewann die AfD damit drei Punkte hinzu, CDU und CSU verloren fünf Punkte.

Das Meinungsforschungsinstitut INSA befragte vom 7. April bis zum 11. April 1202 Menschen. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei 2,9 Prozentpunkten. (afp/red)