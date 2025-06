INSA-Umfrage: BSW erreicht fünf Prozent Zustimmung – AfD legt zu

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nimmt in einer Umfrage wieder die 5-Prozent-Hürde für den Bundestagseinzug. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, klettert das BSW um einen Prozentpunkt auf fünf Prozent. Zuletzt erreichte das BSW fünf Prozent im INSA-Sonntagstrend am 19. April.

Mit Abstand stärkste Kraft bleibt die CDU/CSU mit unverändert 28 Prozent. Die AfD verkürzt den Abstand (24 Prozent, +1 Prozentpunkt) auf vier Punkte.

SPD (16 Prozent), Grüne (11 Prozent) und Linke (9 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die FDP büßt einen Prozentpunkt ein (3 Prozent), 4 Prozent (-1) würden eine der sonstigen Parteien wählen.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa insgesamt 1.202 Personen vom 23. bis zum 27. Juni 2025. (dts/red)