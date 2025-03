INSA: Union schrumpft auf 26 Prozent, AfD 3 Punkte dahinter

Die Union verliert weiter an Zustimmung. In der aktuellen INSA-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ verlieren CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt, kommen nur noch auf 26 Prozent.

Die SPD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu, erreicht 16 Prozent. Die AfD kann ihre 23 Prozent aus der Vorwoche halten.

Die Grünen bleiben bei zwölf Prozent, die Linke bei zehn Prozent, das BSW bei fünf Prozent. Die FDP würde weiterhin mit drei Prozent den Einzug ins Parlament verfehlen.

Lesen Sie auch Massenaustritt aus der CDU Kühlungsborn: Landesverband sieht keine Signalwirkung

Eine der sonstigen Parteien würden fünf Prozent wählen. Union und SPD haben nach diesem Sonntagstrend keine Mehrheit im Parlament.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA insgesamt 1.204 Personen im Zeitraum vom 24. März bis zum 28. März 2025.

Die Frage war: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“ (dts/red)