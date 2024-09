Deutschland Meinungstrend zur Wahl

INSA: Union steigt in Wählergunst auf Drei-Jahres-Hoch

Der Abstand zwischen SPD und CDU/CSU liegt mittlerweile bei 19 Prozentpunkten. Auch wenn sich die FDP in der aktuellen Umfrage etwas verbessert hat, würde sie nicht in den Bundestag einziehen und an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.