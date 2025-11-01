Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Nach Hurrikan „Melissa“: Verwirrung an Jamaikas Flughäfen

vor 2 Stunden

Trotz Teilzeit-Kane: Bayern dominiert Bayer Leverkusen

vor 2 Stunden

Kairo: Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet

vor 3 Stunden

Fünf deutsche Bergsteiger in Südtirol getötet

vor 4 Stunden

Louvre-Diebstahl: Ermittlungsverfahren gegen 38-jährige Verdächtige

vor 4 Stunden

Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

vor 4 Stunden

Georg-Büchner-Preis 2025 geht an Schriftstellerin Ursula Krechel

vor 4 Stunden

Massenschlägerei mit 340 Fußballfans: Schalke und Dortmund prügeln sich in Köln

vor 5 Stunden

Syrischer Interimspräsident al-Scharaa reist diesen Monat nach Washington

vor 5 Stunden

RB Leipzig bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet

Logo Epoch Times
48 Prozent der Befragten halten Brandmauer für richtig

INSA: Union verkürzt Abstand auf AfD

Im „Sonntagstrend“ liegen CDU und CSU bei 25 Prozent, die AfD weiterhin bei 26 Prozent. Unter allen Befragten finden 48 Prozent die Brandmauer richtig, 38 Prozent halten sie für falsch.

top-article-image

Im „Sonntagstrend“ liegt die AfDweiter vorn.

Foto: Soeren Stache/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Union kann den Abstand zur AfD in der vom Institut INSA gemessenen Wählergunst verkürzen. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, können CDU/CSU einen Punkt zur Vorwoche zulegen und erreichen jetzt 25 Prozent.
Die AfD liegt mit 26 Prozent weiterhin auf Platz 1. Unverändert sind ebenfalls die Werte der SPD mit 15 Prozent, der Grünen und Linken mit jeweils 11 Prozent.
Mehr dazu
Klar unter der 5-Prozent-Marke liegen die FDP mit 3 Prozent (minus 1) sowie das BSW mit 4 Prozent (unverändert). Sonstige Parteien würden 5 Prozent wählen.

Was ist mit der Brandmauer?

Die eigenen Anhänger hat die Unionsführung in Sachen „Brandmauer“ gegen die AfD klar hinter sich. 64 Prozent der Wähler von CDU und CSU begrüßen es laut Umfrage, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen ist. Nur 26 Prozent der Unions-Anhänger halten die Brandmauer für falsch.
Unter allen Befragten finden laut INSA-Umfrage für „Bild am Sonntag“ 48 Prozent die Brandmauer richtig, 38 Prozent halten sie für falsch.
Die Frage lautete: „Finden Sie es (eher) richtig oder falsch, dass Union und SPD eine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD ablehnen (Brandmauer)?“ 1.001 Personen wurden am 29. und 30. Oktober befragt. Für den „Sonntagstrend“ wurden 1.202 Personen vom 27. bis 30. Oktober befragt. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.