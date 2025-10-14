Logo Epoch Times

vor 38 Minuten

Deutschland will Rückgabe von Raubkunst aus Kolonialzeit erleichtern

vor 44 Minuten

Israels Armee: Sterbliche Überreste von vier Hamas-Geiseln an Rotes Kreuz übergeben

vor einer Stunde

Klingbeil will Ukraine und Gaza weitere Gelder zusagen

vor einer Stunde

Hamas veröffentlicht Video von öffentlicher Hinrichtung von acht „Kollaborateuren“

vor einer Stunde

Trump: Sechs Tote bei US-Angriff auf Drogenschmugglerboot vor Venezuela

vor einer Stunde

Trump droht Hamas bei Weigerung mit gewaltsamer Entwaffnung

vor 2 Stunden

Zwölfjährige als „Hilfschirurgin“? Prozess um Schädel-OP

vor 2 Stunden

EU-Kommission verhängt Millionenstrafen gegen Modemarken Gucci, Chloé und Loewe

vor 2 Stunden

Frankfurter Buchmesse startet im Spannungsfeld der Emotionen

vor 2 Stunden

Masala sieht anhaltende Gefahr durch Hamas im Gazastreifen

Logo Epoch Times
Mobilität und Schutz

Intensivmedizin in Frontnähe: Rheinmetall erhält Großauftrag

Für mehr als 300 Millionen Euro bestellt die Bundeswehr mobile Intensivmedizin. Die erste Lieferung ist für 2029 geplant – und soll neue Maßstäbe bei Schutz und Mobilität setzen.

top-article-image

Rheinmetall fertigt für die Bundeswehr mobile Sanitätseinrichtungen. In ihnen sollen in Frontnähe verletzte Soldaten versorgt werden. (Symbolbild)

Foto: Wolf von Dewitz/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Großauftrag über die Lieferung von geschützten Sanitätseinrichtungen für den Einsatz in Frontnähe erhalten. In ihnen sollen verletzte Soldaten notfallchirurgisch und intensivmedizinisch versorgt werden können, wie das Unternehmen in Düsseldorf berichtete.
Jede der Sanitätseinrichtungen besteht aus elf Fahrzeugen mit dazugehörigen Multifunktionscontainern. Die erste Einrichtung soll 2029 ausgeliefert werden. „Die Systeme sind unter anderem für die deutsche Brigade in Litauen vorgesehen“, erklärte ein Sprecher.

Rheinmetall: Schwerstverletzte können in Frontnähe versorgt werden

Während eines Einsatzes bleiben diese Container auf den Fahrzeugen. „Schwerstverletzte können so in Frontnähe versorgt werden“, hieß es. Im Hinblick auf Mobilität und Schutz stehe bisher kein vergleichbares System in der Nato zur Verfügung, so Rheinmetall.
Über die Lieferung hat Rheinmetall im September einen Rahmenvertrag mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr geschlossen. Er habe einen Wert von mehr als 300 Millionen Euro. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.