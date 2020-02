„Internationaler Tag gegen Genialverstümmlung“: TaskForce kritisiert deutsche Politiker

Am 6. Februar jährt sich zum achten Mal der „Internationale Tag gegen Genitalverstümmelung“. Dieser Tag erinnert an die andauernde Misshandlung von Mädchen und jungen Frauen durch die Verstümmelung ihrer Genitalien. Über vier Millionen Mädchen weltweit könnten allein in diesem Jahr diesem Verbrechen zum Opfer fallen, schätzen die Vereinten Nationen. In Deutschland galten bereits im Jahr 2010 zwischen 25.000 und 50.00…