Deutschland Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung

Iranischer Regimekritiker in Iserlohn sexuell misshandelt – 4 Männer in U-Haft

Durch Schreie wurden Zeugen am Samstag auf einen verletzten Iraner in einem stillgelegten Brauereigebäude in Iserlohn aufmerksam. Gegen vier Verdächtige wurde nun Untersuchungshaftbefehl erlassen.