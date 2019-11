Jeder sechste Westdeutsche war privat noch nie in den ostdeutschen Bundesländern

Etwa jeder sechste Westdeutsche war seit dem Mauerfall vor 30 Jahren privat noch nie in den neuen Bundesländern. Das geht aus dem am Donnerstagabend veröffentlichten neuen „DeutschlandTrend“ der ARD hervor. Die Quote belief sich auf 17 Prozent. Die Hauptstadt Berlin zählte nicht mit.

Umgekehrt war der Befragung des Instituts Infratest dimap zufolge nur jeder 50. Ostdeutsche privat seit 1989 noch nie im Westen. Der Anteil lag bei zwei Prozent. Für die Erhebung wurden am Montag und Dienstag etwa tausend Menschen befragt, jeweils die Hälfte wohnte im Westen und im Osten. (afp)

