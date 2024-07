Jedes zweite Kind ist im Sportverein

Knapp 7,6 Millionen der rund 15,1 Millionen Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren in Deutschland sind zu Beginn des Jahres 2023 Mitglied in einem Sportverein gewesen.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, betrieb damit jeder zweite (50 Prozent) in dieser Altersgruppe in einem Verein organisierten Sport. Der Anteil der Sportvereinsmitglieder unter 19 Jahren war fast genauso hoch wie noch 20 Jahre zuvor.

Anfang 2003 war mit rund 8,0 Millionen Mitgliedern knapp die Hälfte (49 Prozent) der Kinder und Jugendlichen Mitglied in einem Sportverein gewesen.

Fußball, Turnen, Tennis

Die drei beliebtesten Sportarten von Kindern und Jugendlichen haben sich in den vergangenen 20 Jahren nicht geändert. Besonders beliebt ist nach wie vor Fußball: Gut 2,2 Millionen Nachwuchssportler waren Anfang 2023 Mitglied in einem Fußballverein (2003: 2,0 Millionen), das waren 29 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Sportvereinen.

An zweiter Stelle folgte Turnen: In diesem Bereich verzeichneten die Vereine mit knapp 1,9 Millionen Kindern und Jugendlichen ein Viertel (25 Prozent) ihrer Mitglieder unter 19 Jahren, 2003 waren es rund 2,0 Millionen gewesen.

Tennis spielten im vergangenen Jahr knapp 394.600 Kinder und Jugendliche im Verein (2003: 426 200), ein Anteil von fünf Prozent an allen Sportvereinsmitgliedern unter 19 Jahren. (dts/red)