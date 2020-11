JU bestätigt amtierenden Vorsitzenden – Kuban warnt vor rot-rot-grüner Koalition

Die Junge Union hat ihren Vorsitzenden Tilman Kuban für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Beim digitalen Deutschlandtag der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU erhielt der 33-Jährige am Sonntag 83,8 Prozent der Stimmen. Kuban wertete das Ergebnis als Zeichen der Geschlossenheit in der Jungen Union, deren Vorsitzender er seit März 2019 ist.

In seiner Bewerbungsrede hatte Kuban scharfe Kritik an den Grünen geübt und vor einer rot-rot-grünen Koalition nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr gewarnt. Sollten Grüne, SPD und Linke dann eine eigene Mehrheit haben, „werden sie zugreifen und sich ihren Traum vom linken Disneyland erfüllen“, sagte Kuban.

Kuban: Viele bei den Grünen versuchten derzeit, „moderat zu wirken“

Diese drei Parteien wollten „ein anderes Deutschland und ein anderes Europa“, warnte Kuban. Viele bei den Grünen versuchten derzeit, „moderat zu wirken“, sagte er. „Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Grünen ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat haben.“

Als Beispiel nannte er die Unterstützung von Grünen für „Hausbesetzer in Berlin“ und für die Protestaktionen gegen den Bau der Autobahn 49 in Hessen. Die Grünen müssten sich entscheiden, ob sie an der Seite solcher Kräfte stünden oder aber ob sie eine bürgerliche Kraft sein wollten, sagte Kuban. Ähnlich hatte sich zuvor auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem JU-Treffen geäußert. (afp)