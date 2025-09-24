Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Pistorius: Russland hat deutsche Fregatte überfliegen lassen

vor 2 Stunden

Söder kritisiert Besetzung von Koch als Ruhs-Nachfolgerin

vor 2 Stunden

Trotz Stopp: Afghanische Familien reisen nach Klage ein

vor 3 Stunden

Linken-Abgeordnete wegen Palästina-Flagge aus Bundestag geworfen

vor 3 Stunden

Unbekannte beschädigen Hochspannungskabel an Bahnlinie in Rheinland-Pfalz

vor 3 Stunden

Gesundheitsministerium bekräftigt Sicherheit von Paracetamol

vor 3 Stunden

Grönland: Dänische Regierungschefin entschuldigt sich bei Opfern von Zwangsverhütung

vor 4 Stunden

Explosion in Oslo: Polizei vermutet Bandenkriminalität - drei Teenager festgenommen

vor 4 Stunden

Autokonzern Stellantis: Vorübergehender Produktionsstopp in mehreren Europa-Werken

vor 4 Stunden

SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit KI versorgen

Logo Epoch Times
Rassistische Beleidigung

Jugendliche nach Angriff auf ghanaische Mädchen verurteilt

Sie hatten zwei aus Ghana stammende Mädchen angegriffen. Jetzt sind zwei Jugendliche dafür verurteilt worden. Der Fall verursachte bundesweit Aufsehen.

top-article-image

Vor dem Amtsgericht in Wismar waren zwei Jugendliche am Dienstag verurteilt worden. (Symbolbild)

Foto: Bernd Wüstneck/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Mehr als ein Jahr nach einem rassistischen Zwischenfall um eine ghanaische Familie in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Jugendliche verurteilt worden. Sie waren zum Tatzeitpunkt 14 und 15 Jahre alt, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts in Wismar der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Jugendlichen hatten im Juni 2024 in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) zwei Mädchen sowie deren Vater rassistisch beleidigt und bedroht. Der Fall hatte bundesweit Wellen geschlagen.

Drei Jugendliche angeklagt

Einem von ihnen war Bedrohung in Tateinheit mit einer versuchten Körperverletzung vorgeworfen worden. Ihm sind laut Sprecher 120 Arbeitsstunden auferlegt worden, außerdem sei er wegen seiner Delikte verwarnt worden.
Dem zweiten Jugendlichen waren 100 Arbeitsstunden auferlegt worden – auch er wurde laut Sprecher zudem verwarnt. Ihm wurden Beleidigung in Tateinheit mit Volksverhetzung zur Last gelegt. Ein Verfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sei aber eingestellt worden.
Das Verfahren gegen einen zur Tatzeit 16-Jährigen wegen Beleidigung hat das Gericht unter der Auflage, dass er 30 Arbeitsstunden ableisten muss, eingestellt. Auch er soll die Familie rassistisch beleidigt und bedroht haben. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.