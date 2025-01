Juristischer Fachverlag: Verleger Hans Dieter Beck gestorben

Der Verleger Hans Dieter Beck ist tot. Beck starb am Freitag im Alter von 92 Jahren, wie der C.H. Beck Verlag am Samstag in München mitteilte.

C.H. Beck ist Deutschlands führender juristischer Fachverlag. Gegründet im Jahre 1763 wird das Familienunternehmen bereits in siebter Generation geführt.

Der studierte Jurist Hans Dieter Beck trat 1961 in den väterlichen Verlag ein. Ab 1967 war er mehrere Jahre lang als Richter und Staatsanwalt in München tätig.

Anfang der siebziger Jahre kehrte er in den Verlag zurück und übernahm das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm des Familienunternehmens. (afp/red)