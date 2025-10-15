Logo Epoch Times

Abschaffung der Sommerzeit? Diskussion im Bundestag

NATO kündigt „zusätzliche Maßnahmen" zur Drohnenabwehr an

Rom stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

Nach Übergabe weiterer toter Hamas-Geiseln übergibt Israel 45 tote Palästinenser

Mutmaßlicher Sexualstraftäter „White Tiger" ist angeklagt

Netanjahu erscheint in Korruptionsprozess zu Anhörung vor Gericht

Niederlage für Le Pen: Kandidaturverbot in Frankreich bestätigt

Ryanair streicht 10 Prozent Sitzplätze in Deutschland

Wehrdienst-Eklat: Union pocht auf Änderungen an Pistorius-Entwurf

Schwedische Armee verfolgt russisches U-Boot in der Ostsee

S-Bahn nicht beeinträchtigt

Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

Am Hamburger Hauptbahnhof kommt es zu Einschränkungen. Techniker reparieren den Schaden bereits.

Fahrgäste warten im Hauptbahnhof Hamburg.

Foto: Marcus Brandt/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Wegen eines Kabelschadens ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof seit dem Nachmittag stark beeinträchtigt. Das teilte die Deutsche Bahn mit.
Bis Betriebsschluss fahren die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden demnach nur noch im Stundentakt und nur bis beziehungsweise ab Hamburg-Harburg. Der Betrieb der S-Bahn ist demnach nicht beeinträchtigt.
Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt im Internet oder DB-Navigator über ihre Verbindungen zu informieren. Techniker seien bereits vor Ort und arbeiteten an der Reparatur, hieß es.

Defektes Stellwerk in Köln

Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe in Deutschland. Laut Bahn verkehren auf 14 Gleisen täglich mehr als 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und mehr als 1.200 S-Bahnen.
Auch im Raum Köln kommt es derzeit zu vielen Verspätungen und Zugausfällen. Grund ist nach Bahnangaben ein defektes Stellwerk in Köln-Kalk. Betroffen sind seit dem Vormittag sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge.
Die Bahn arbeite mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zum Kabelschaden im Norden waren nicht bekannt. (dpa/red)

