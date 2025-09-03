Logo Epoch Times

vor 14 Minuten

Deutlich mehr E-Autos in August zugelassen

vor 43 Minuten

Kabinett beschließt Entlastungen für Stromkunden - nicht für alle

vor einer Stunde

Widerruf bei Online-Käufen soll erleichtert werden durch einfach zu findendes Klickfeld

vor 2 Stunden

Wehrpflicht: Interesse an Verweigerung steigt

vor 2 Stunden

Kabinett beschließt Umsetzungsgesetz für Europäisches Asylsystem GEAS

vor 3 Stunden

Natascha Ochsenknecht: „Bei Jimi leuchtete Ampel dunkelrot“

vor 3 Stunden

Waldbrände in Kanada: Mehr als tausend Menschen müssen Häuser verlassen

vor 3 Stunden

Dobrindt wütend: Fall in Friedland zeigt Systemfehler

vor 3 Stunden

„Holladahiti!“ Otto Waalkes bekommt Fernsehpreis für sein Lebenswerk

vor 4 Stunden

Zalando muss strengere Regeln für Online-Dienste beachten

Logo Epoch Times
Manipulativ

Kabinett beschließt: Umweltwerbung wie „klimafreundlich” muss belegt werden

Bundesregierung verschärft Regeln für Umweltwerbung, um Verbraucher vor sogenannten „Greenwashing" zu schützen.

top-article-image

Nachhaltig und Klimafreundlich für die Umwelt. Symbolbild.

Foto: Khanchit Khirisutchalual/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der strengere Vorgaben für Werbung mit Umweltaussagen vorsieht. Das teilte das Bundesjustizministerium am Mittwoch mit.

Manipulative Designmuster

Ziel sei es, Verbraucher besser vor irreführenden Umweltaussagen zu schützen und die Transparenz zu erhöhen. Werbeaussagen wie “klimafreundlich“ oder „biologisch abbaubar“ sollen demnach künftig nur noch zulässig sein, wenn sie belegbar sind.
Der Gesetzentwurf setzt zwei EU-Richtlinien in deutsches Recht um. Neben den Vorgaben für Umweltaussagen sollen auch manipulative Designmuster bei Finanzdienstleistungsverträgen verboten werden.
Mehr dazu
So soll es unzulässig sein, eine für den Unternehmer vorteilhafte Auswahlmöglichkeit optisch hervorzuheben. Auch lange Klick-Pfade, die eine für den Verbraucher vorteilhafte Entscheidung erschweren, sollen verboten werden.
„`Umweltfreundlich`, `klimaneutral`, `biologisch abbaubar`: Solche Werbeaussagen klingen erst einmal gut“, sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Viel zu oft bleibe aber unklar, was genau damit gemeint sei – und ob die Aussage auch stimme. „Das wollen wir ändern: Wer mit Umweltaussagen Werbung macht, soll seine Behauptungen auch belegen können.“ (dts/red)
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.