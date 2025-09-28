Kaffeeklatsch über Kaffee: Die meisten greifen zu Filterkaffee

Fast alle, die diesen Text lesen, gehören dazu: Sie sind Kaffeetrinker. Ganze 92 Prozent der Deutschen tun dies laut Daten einer repräsentativen Umfrage von Ipsos Observer im Auftrag von Aral. 68 Prozent davon trinken ihn täglich, 15 Prozent mehrmals wöchentlich. Hier ein paar aktuelle Fakten:

Wie viel Kaffee trinken die Deutschen?

Die meisten Menschen trinken zwei Tassen am Tag: 35 Prozent der Befragten gaben dies in der Umfrage an. 27 Prozent kochen sich eine dritte Tasse, 18 Prozent trinken vier. Mit einer Tasse pro Tag kommen 9 Prozent aus.

Diese Studie wurde vor einigen Jahren schon mal durchgeführt. Im Vergleich wird deutlich, dass immer weniger Menschen täglich Kaffee trinken – 2016 gaben dies 76 Prozent an, 2018 waren es 72 Prozent und nun sind es 68 Prozent.

Laut Umfrage ist bei 44 Prozent der Befragten Filterkaffee regelmäßig in der Tasse. Mehrfachnennungen waren möglich. Auf Platz zwei der Lieblingsvarianten landet mit 37,8 Prozent der Cappuccino. Cappuccino besteht aus einem Drittel Espresso, zwei Drittel Milchschaum.

Kalter Kaffee – modern und traditionell: Iced Latte, Iced Coffee und klassischer Eiskaffee mit Vanilleeis und Sahne. Foto: Jens Kalaene/dpa

Ihm folgt mit 32,9 Prozent Café Crema – ein Espresso mit einem Schuss heißer Milch oder Sahne. 29,7 Prozent trinken regelmäßig Milchkaffee, der je zur Hälfte Filterkaffee und heiße Milch ist und ohne viel Schaum daherkommt.

Zum Latte Macchiato greifen 26,4 Prozent. Dieser besteht aus drei Schichten: heiße Milch, Espresso und Milchschaum, serviert im Glas. Schlusslicht ist der Espresso mit 22,2 Prozent.

Welche Milch wird bevorzugt?

Knapp 37,8 Prozent der Kaffeetrinker nutzen Vollmilch und 26,3 Prozent schütten fettarme Milch in das Kaffeegetränk, 15,1 Prozent pflanzliche Alternativen und knapp 13,5 Prozent Kondensmilch. Schwarz trinken 25,2 Prozent ihr Kaffeegetränk.

Hier gibt es übrigens einen großen Altersunterschied: Unter den Kaffeetrinkern bis maximal 34 Jahren bevorzugen 24,9 Prozent pflanzliche Milchalternativen. Bei den Älteren sind es nur 11,3 Prozent. Übrigens: 60,1 Prozent trinkt Kaffee ohne Zucker.

Warum trinken die Deutschen Kaffee?

Für die große Mehrheit von fast 80 Prozent ist Koffein im Kaffee wichtig – für 42,5 Prozent sogar sehr wichtig. Und ebenso viele – nämlich 42,2 Prozent – geben auch an, ohne Kaffee morgens nur schwer in Schwung zu kommen.

24,8 Prozent sagen sogar, ohne ihn würden sie nicht wach werden. 20,1 Prozent halten sich für weniger leistungsfähig und 12,1 Prozent hätten bei einem Verzicht am Morgen Entzugserscheinungen.

Erst ein Kaffee und dann die Welt – so starten etliche Menschen in Deutschland in den Tag. Foto: Oliver Auster/dpa

Interessant: Knapp jeder Zehnte stimmte der Aussage zu, dass ein Kaffeeverzicht schlechte Folgen für die Mitmenschen habe.

Trotzdem geben die meisten Befragten an, sie trinken Kaffee nicht wegen seiner aufputschenden Eigenschaft, sondern aufgrund des Genusses (54,8 Prozent) oder zur Entspannung (45,2 Prozent) sowie in einer Pause (35,5 Prozent) oder entsprechend in einer Zeit für sich selbst (34,0 Prozent).

Für die Online-Umfrage wurden im April 2025 1.100 Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt. (dpa/ks)